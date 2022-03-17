Зеленський прогнозує створення нового альянсу з безпеки Європи

Українська сторона хоче прописати у мирній угоді конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому. В ОП прогнозують створення нового альянсу в Європі для забезпечення безпеки. ﻿﻿Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю WP Wiadomości, повідомляє Українська правда.

"Саме іноземні держави гарантуватимуть виконання умов та безпеку України в майбутньому. Це буде документ, який детально описує порядок дій у разі повторної агресії з боку Росії. Це інноваційна формула, автором якої є президент Володимир Зеленський і яка може стати базою для створення абсолютно нової системи безпеки у Європі. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому" , - сказав радник.

За словами Подоляка, Україна хоче завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що вона зупинить Росію, якщо та знову захоче на когось напасти. Так країни, які будуть новими гарантами безпеки, візьмуть на себе певні зобов’язання.

"У майбутньому на основі сьогоднішньої глобальної кризи буде створено абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку усієї Європи" , - зазничив він.

Подоляк додав, що Україна не погодиться на компроміси, які будь-яким чином могли б зашкодити її інтересам.

Проте, попри всю складність цього процесу, Україна має йти на переговори з Росією, бо воювати спільно з нашою державою більше ніхто не хоче.