"Райффайзенбанк" розглядає вихід із Росії

Банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) оцінює всі варіанти майбутнього "Райффайзенбанку" в росії, включно з його виходом.Відповідна заява розміщена на сайті RBI, повідомляє Укрінформ.

"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI переглянути свою позицію в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього "Райффайзенбанк Росія", включно з чітко продуманим виходом "Райффайзенбанку"з Росії" , – заявив генеральний директор RBI Йоганн Штробл.

У заяві банківської групи, яка працює на 13 ринках Центральної та Східної Європи, у т.ч. в Україні, вказується, що війна в Україні має "руйнівні наслідки для населення та економіки країни".

"Наші думки та підтримка з усіма тими людьми, чиє життя назавжди трагічно змінилося внаслідок цієї війни" , - заявили в RBI.

Зазначається, що RBI та його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевого та міжнародного законодавства про санкції, змінюючи вимоги фінансового ринку та діючи відповідно до Кодексу поведінки.