Під час нічного обстрілу міста Мерефа, що на Харківщині, загинула 21 людина, ще 25 поранені.﻿ Про це інформувала прокуратура Харківської області, повідомляє Укрінформ.

"За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефи Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них перебувають у важкому стані" , - йдеться у Телеграм-повідомленні﻿.

Зазначається, що роботи з розчищення завалів продовжуються.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.