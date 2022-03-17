Прокуратура: через ворожий обстріл Мерефи загинула 21 людина
Під час нічного обстрілу міста Мерефа, що на Харківщині, загинула 21 людина, ще 25 поранені. Про це інформувала прокуратура Харківської області, повідомляє Укрінформ.
"За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл м. Мерефи Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури. Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них перебувають у важкому стані", - йдеться у Телеграм-повідомленні.
Зазначається, що роботи з розчищення завалів продовжуються.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування триває.