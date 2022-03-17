Грозєв: ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова
Журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що у РФ затримали заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова. Причина наразі достеменно невідома, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Три незалежні джерела повідомляють, що заступник начальника Росгвардії Росії (підрозділ внутрішніх військ РФ, який зазнав величезних втрат в Україні) генерал Роман Гаврилов затриманий ФСБ", - написав Грозєв Twitter, посилаючись на три власні джерела.
Як інформує журналіст, Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки російського президента Путіна.
Наразі ж причина затримання незрозуміла, однак як повідомляє журналіст, посилаючись на одне з джерел, Гаврилов був затриманий за "витік військової інформації, що спричинила загибель людей", натомість два інших джерела стверджують, що причиною є "розтрата витрат на паливо".
"Поки що важко припустити, у що саме виллється чищення/перестановки у верхівці силовиків. Ясно одне: безперечно, Путін усвідомлює, в якому лайні опинилася ця операція. Все настільки погано, що він змінює коней на переправі, що під час війни неприпустимо", - пише Грозєв.
Раніше повідомлялося, що Путін почав репресії проти "5-ї" служби ФСБ, через два тижні після вторгнення в Україну. Керівництво служби вже відправлено під домашній арешт. Відомо, що саме вона напередодні війни забезпечувала президента РФ даними про політичну ситуацію в Україні.