Грозєв: ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що у РФ затримали заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова. Причина наразі достеменно невідома, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Три незалежні джерела повідомляють, що заступник начальника Росгвардії Росії (підрозділ внутрішніх військ РФ, який зазнав величезних втрат в Україні) генерал Роман Гаврилов затриманий ФСБ" , - написав Грозєв Twitter, посилаючись на три власні джерела.

Як інформує журналіст, Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки російського президента Путіна.

Наразі ж причина затримання незрозуміла, однак як повідомляє журналіст, посилаючись на одне з джерел, Гаврилов був затриманий за "витік військової інформації, що спричинила загибель людей", натомість два інших джерела стверджують, що причиною є "розтрата витрат на паливо".

"Поки що важко припустити, у що саме виллється чищення/перестановки у верхівці силовиків. Ясно одне: безперечно, Путін усвідомлює, в якому лайні опинилася ця операція. Все настільки погано, що він змінює коней на переправі, що під час війни неприпустимо" , - пише Грозєв.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service. — Christo Grozev (@christogrozev) March 17, 2022

Раніше повідомлялося, що Путін почав репресії проти "5-ї" служби ФСБ, через два тижні після вторгнення в Україну. Керівництво служби вже відправлено під домашній арешт. Відомо, що саме вона напередодні війни забезпечувала президента РФ даними про політичну ситуацію в Україні.