В Україну прибув глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу прибув в Україну на перемовини з українським колегою Дмитром Кулебою щодо припинення російської агресії.Про це заявив глава української дипломатії, повідомляє Укрiнформ.

«Привітав мого турецького колегу та друга Мевлюта Чавушоглу в Україні. Солідарність Туреччини залишається непохитною. Вдячний за політичну та гуманітарну підтримку, а також за постійні дипломатичні зусилля Туреччини, щоб покласти край нищівній війні Росії проти України» , - написав Кулеба у Твіттері.