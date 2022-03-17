УЗ забезпечуватиме стратегічні запаси продуктів

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Укрзалізниця починає виконувати ще одну функцію - створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Економічна правда.

"Укрзалізниця" в умовах війни стала важливою точкою опори для держави. Безкоштовна евакуація мільйонів українських громадян та доставка тисяч тонн продуктів харчування стали повсякденним фронтом робіт залізничників.

"Сьогодні "Українська залізниця" стоїть на передовій забезпечення продовольчої безпеки та функціонування економіки. Дякую залізничникам за сміливість та самовіддану щоденну роботу. Вам завдячує кожен українець у кожному куточку нашої країни" , - написав у Telegram прем'єр.

"Укрзалізниця" матиме стабільну фінансову підтримку з боку держави. Цього місяця Уряд додатково виділив держпідприємству 18 млрд гривень. "Укрзалізниця" вже має розширений функціонал щодо координації, збору, обробки та здійснення перевезень гуманітарної допомоги, забезпечення безкоштовної евакуації громадян та перевезення майна" , - додав він.

За словами прем'єра, УЗ відсьогодні починає виконувати ще одну важливу функцію - створення стратегічного запасу харчових продуктів по всій Україні.