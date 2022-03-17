Пентагон: Україна не дозволила РФ панувати у небі

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ не дали Росії встановити панування в небі, а США, як і раніше, не розглядають варіант встановлення безпольотної зони над Україною, оскільки це спричинить воєнний конфлікт з РФ, повідомляє Новое время.

"Президент Байден гранично ясно заявив, що війська США не воюватимуть в Україні. Він казав, що ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримати Україну та її зусилля щодо захисту своєї території. Забезпечення безпольотної зони насправді означає, що треба буде воювати з Росією" , — сказав він на брифінгу зі своїм словацьким колегою Ярославом Надем.

За словами Ллойда, йому нічого зараз сказати про можливе постачання словацьких зенітно-ракетних комплексів С-300 в Україну. Вашингтон, зазначив американський міністр оборони, сконцентрований на наданні Україні такої допомоги, яка вже показала свою ефективність.

"Українські військові змогли завадити Росії встановити панування у повітрі за рахунок ефективного використання систем ППО як середньої, так і малої дальності. Наша ціль полягає в тому, щоб продовжувати зміцнювати те, що ефектно працює в Україні. Тому ми ведемо переговори з низкою наших союзників та партнерів, щоб переконатися, що ми отримуємо якнайбільше можливостей, щоб продовжувати надавати допомогу українським силам. Щодо поставок С-300, у мене немає жодних новин" , - сказав Остін.

Він додав, що проти російських ракетних атак Україна успішно використовує дрони.

Міністр оборони Словаччини також підтвердив відсутність прогресу щодо можливих постачань Україні комплексів С-300.