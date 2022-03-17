Канада посилила санкції проти Білорусі

Канада посилює санкції проти Білорусі через підтримку нею російського вторгнення до України. Про це в Оттаві заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Укрiнформ.

"Світ в жаху спостерігає за безглуздим насильством, що відбувається в Україні. У той час як Канада запроваджує суворі санкції проти російського режиму, очільники білорусі теж мають бути притягнені до відповідальності за сприяння невиправданим нападам Путіна. Канада вимагає від Олександра Лукашенка припинити підтримку російського вторгнення. Ми не вагатимемося у вжитті подальших заходів" , - сказала Жолі.

У канадському МЗС уточнили, що нові канадські санкції поширюватимуться на 22 високопосадовців міністерства оборони Білорусі, "які підтримали напад, дозволивши використовувати свою держави як пусковий майданчик для російського вторгнення".

Під санкціями опинилися: помічник міністра оборони Білорусі з військових питань Олег Воінов, заступник командира ВПС та ППО Анатолій Булавко, заступник командуючого військами з ідеологічної роботи Леонід Касинський, помічник міністра оборони Ігор Можиловський та ряд інших військових керівників Білорусі.

Канадське майно та кошти усіх осіб, які потрапили під санкції, заморожується, а їм самим закривається в’їзд до країни.