Зеленський відвідав поранених під час обстрілів на Київщині

Президент Володимир Зеленський відвідав у лікарні пацієнтів, які зазнали поранень під час ворожих обстрілів. Про це інформує Офіс президента, повідомляє Корреспондент.

Глава держави відвідав сім'ю, яка потрапила під обстріл, залишаючи Ворзель.

"Ці українці героїчно захищали одне одного своїми тілами, завдяки чому сім'ї вдалося врятуватися" , - йдеться у повідомленні.

Також президент поспілкувався з іншими пораненими – мешканцями Київської області, серед яких боєць тероборони та водієм іноземного документаліста Брента Рено, який загинув на Київщині.