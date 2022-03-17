У Росії припиняють спроби виведення валюти

Центральний банк Російської Федерації рекомендував банкам посилити контроль за транзакціями, спрямованими на обхід заходів, вжитих владою для припинення відтоку валюти за кордон, повідомляє Економічна правда.

Як передають російські "Ведомости", з посиланням на лист ЦБ. Банкам необхідно стежити за операціями як фізичних, і юридичних осіб. Підвищену увагу необхідно звертати на спроби виведення активів організаціями-резидентами так званих "недружніх Росії країн". Зараз у списку росіян їх 48, включаючи США, Велику Британію та всі країни ЄС.

Крім цього, ЦБ наказав кредитним організаціям звертати підвищену увагу на нестандартну поведінку клієнтів. Зокрема, потрібно фіксувати аномальну активність транзакцій, зміну характеру видатків, включаючи інвестиції.