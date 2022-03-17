Міськрада: на Маріуполь щодня скидують до 100 бомб

У міськраді Маріуполя розповіли про ситуацію у місті 17 березня, на 22-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

У повідомленні міськради сказано, що ситуація в місті критична — Маріуполь 16 діб перебуває у блокаді, понад 350 тисяч мешканців ховаються у сховищах та підвалах від постійного обстрілу російських окупантів. За даними міськради, за добу на Маріуполь в середньому скидають від 50 до 100 авіабомб, попередньо, близько 80% житлового фонду міста знищено, майже 30% не підлягають відновленню.

"Збройні Сили України продовжують героїчно тримати оборону Маріуполя і відбивати атаки ворога, що перевершує за чисельністю. Бої йдуть вже на околицях міста. Але українські захисники самовіддано борються за кожну вулицю" , — наголосила влада міста.

За останні дві доби з російської блокади вирвалися близько 30 тисяч маріупольців на своїх автомобілях, частина з них уже дісталася Запоріжжя та отримала допомогу в центрах підтримки. До цього російські окупанти зривали евакуацію з Маріуполя та не дозволяли доставити до міста гуманітарний вантаж.

У міськраді також повідомили, що зараз триває розбір завалів драматичного театру та басейну Нептун, де від обстрілів ховалися сотні містян — переважно жінки, діти та люди похилого віку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.