Нацполіція: у Нових Петрівцях під Києвом через обстріл загинула дитина

Російські окупанти обстріляли житлові будинки в селі Нові Петрівці Київської області. Внаслідок чого загинула дитина, ще четверо осіб важко травмовані.﻿ Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитова під час брифінгу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"17 березня із важкої артилерії окупанти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині. В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточислені травми у чотирьох осіб. На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу" , - розповів Нєбитов.

За його словами, до цього під ворожий обстріл також потрапило і село Лютіж.