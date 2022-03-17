Нацполіція: у Нових Петрівцях під Києвом через обстріл загинула дитина
Російські окупанти обстріляли житлові будинки в селі Нові Петрівці Київської області. Внаслідок чого загинула дитина, ще четверо осіб важко травмовані. Про це заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитова під час брифінгу, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"17 березня із важкої артилерії окупанти здійснили обстріл житлових будинків на Вишгородщині. В результаті обстрілу зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено сусідні житлові будинки. Наразі відомо про загибель дворічної дитини та багаточислені травми у чотирьох осіб. На місці події працюють медики, а також поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу", - розповів Нєбитов.
За його словами, до цього під ворожий обстріл також потрапило і село Лютіж.
"У вогні та руїнах школа, житлові будинки та крамниці. Вкотре цілями артобстрілів окупантів стали соціальні та цивільні об’єкти. 16 березня із важкої артилерії ворог вдарив по селу Лютіж. Зайнялись житлові будинки, зруйнована цивільна інфраструктура. Поряд не було жодного військового чи стратегічного об’єкту. Цинічний прицільний вогонь по мирному населенню!", - додав Нєбитов.