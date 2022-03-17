Шварценеггер звернувся до росіян через війну в Україні

Знаменитий голлівудський актор і політик Арнольд Шварценеггер записав відео зі зверненням до жителів Росії. Він розповів їм правду про те, що відбувається в Україні, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Відео було розміщено в Instagram Арнольда Шварценеггера. У 9-хвилинному ролику зірка "Термінатора" звернувся до жителів Росії. Він закликав їх до розсудливості та показав кадри зруйнованих міст і жертв агресії РФ проти України.

Він прямо сказав, що влада Росії почала війну в Україні. А точніше - можновладці в Кремлі.

"Я знаю, що ваш уряд говорить вам, що це війна денацифікації України. Денацифікації України? Це неправда! Україна - це країна з президентом єврейського походження, у батька якого всіх трьох братів вбили нацисти. Україна не починала цю війну. Її не починали націоналісти чи нацисти. Можновладці в Кремлі почали її" , - підкреслив голлівудський актор.

Він повідомив, що ООН проголосувало за визнання Росії агресором. І за це рішення проголосували представники 141 країни.

"Це не війна російського народу. Ні. Насправді давайте я вам розповім. Минулого тижня 141 держава ООН проголосувала за визнання Росії агресором і закликала до негайного виведення російських військ. З усього світу тільки чотири країни проголосували разом з Росією. Це факт. Світ відвернувся від Росії через російські дії в Україні. " ,- сказав Арнольд Шварценеггер.

Він вважає, що російський народ не знає про те, що насправді відбувається в Україні та російська армія дезінформована.

"Я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається. Я закликаю російський народ і російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це — пропаганда і дезінформація. Я з важким серцем кажу вам, що тисячі російських солдатів вбиті. Вони опинилися між українцями, які борються за свою батьківщину, і російським керівництвом, що воює заради завоювання" , - підкреслив "залізний Арні".

Також він звернувся до президента Росії.

"А президенту Путіну я скажу: ви почали цю війну, ви ведете цю війну, ви можете зупинити цю війну" , - сказав він.

Раніше Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої вагітної в Маріуполі.