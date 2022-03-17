Ердоган знову запросив на переговори Зеленського та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє Корреспондент.

Як пише видання Анадолу, президенти обговорили останній розвиток подій щодо війни Росії та України та гуманітарну ситуацію на місцях.

"Турецький лідер зазначив, що узгодження низки питань може вимагати проведення особистої зустрічі президентів лідерів РФ та України, і у зв'язку з цим знову озвучив запрошення на адресу Путіна та Зеленського на зустріч до Стамбула або Анкари" , - йдеться у повідомленні.

Ердоган висловив упевненість у тому, що у разі оголошення режиму припинення вогню в Україні, у сторін з'явиться можливість довгострокового врегулювання протиріч.

Глава турецької держави також вказав на значущість ефективного залучення гуманітарних коридорів в Україні в обох напрямках та моніторингу ситуації на місцях.

Це вже друга телефонна розмова президентів Туреччини та Росії за нинішній місяць. Попереднього разу лідери провели бесіду 6 березня. Тоді Ердоган заявив Путіну про готовність Анкари зробити посильний внесок у вирішення української проблеми у найкоротші терміни. А Путін похвалився, що його "спецоперація" йде за планом, але бомбардує він нібито військову інфраструктуру.