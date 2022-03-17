Чехія заявила, що більше не може приймати біженців із України

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала заявив, що країна вже не може приймати нових біженців із охопленої війною України. Чехія вже прийняла близько 270 тисяч українських громадян, повідомляє Новое время.

"Ми повинні розуміти, що досягаємо межі того, що ми можемо прийняти без особливих проблем" , — цитують чеські ЗМІ слова Фіали.

Нещодавно чеський парламент ухвалив закон про надання біженцям допомоги у розмірі 200 євро на місяць. Крім того, чеська влада надає по 120 євро на кожного біженця на місяць тим, хто прийняв до себе українців.