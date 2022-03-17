МЗС відреагувало на відмову РФ виконувати рішення Гаазького суду

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував відмову Росії виконувати рішення Міжнародного суду ООН щодо негайного припинення повномасштабної війни проти України, повідомляє Новое время.

У коментарі НВ Ніколенко наголосив, що Росії не вдасться уникнути відповідальності за злочини проти українського народу, попрм спроби вільно інтерпретувати рішення суду.

"Росія хоче всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку, не виконувати обов‘язковий наказ Міжнародного суду ООН, а з іншого — продовжувати користуватися привілеями міжнародного права. Але міжнародним правом не можна махати як собака хвостом. Відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, Росія має тоді відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів" , — сказав він.

Речник МЗС нагадав, що рішення Міжнародного суду створює юридичні зобов’язання для Росії, а твердження країни-агресора про те, що суд нібито не має юрисдикції розглядати позов України, є нікчемними. Під час слухань суд відкинув заперечення Росії та підтвердив повноваження винести своє рішення.