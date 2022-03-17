Україна отримає від Франції €300 млн фіндопомоги

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі надання найближчими днями фінансової допомоги Україні у розмірі 300 млн євро.﻿ Про це йдеться у заяві МЗС Франції з приводу розмови двох міністрів, повідомляє Укрiнформ.

Зазначається, що міністри детально обговорили підтримку, яку Франція разом із партнерами надає Україні в контексті війни, розпочатої Росією.

"Міністр підтвердив надання найближчими днями пакета фінансової допомоги у розмірі 300 мільйонів євро відповідно до зобов’язань, взятих президентом Республіки (Еммануелем Макроном — ред.) перед президентом Зеленським" , - ідеться у повідомленні.

Ле Дріан пообіцяв, що Франція продовжуватиме свої зусилля на європейському рівні з метою підвищення вартості воєнної агресії для Росії. Він також представив різні аспекти гуманітарної допомоги, яку надає Франція в Україні та за її межами людям, що постраждали від війни.

Французький міністр рішуче засудив воєнні дії Росії проти мирного населення і населених пунктів України на порушення норм міжнародного гуманітарного права. Він наголосив на необхідності термінового і повного припинення вогню на всій території України, як того вимагає ухвалене вчора рішення Міжнародного суду ООН.

"Таке припинення вогню - єдиний спосіб дозволити серйозним переговорам покласти край конфлікту" , - зазначається у повідомленні.

Також глава французької дипломатії підкреслив важливість розпочатих під егідою МАГАТЕ обговорень стосовно надійності та безпеки цивільних ядерних об’єктів в Україні.