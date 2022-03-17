ОДА: у Сєвєродонецьку обстріляли укриття для матерів із дітьми

У Сєвєродонецьку Луганської області російські окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми. Заявив голова ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Новое время.

Наразі мешканці та працівники закладу в безпеці.

«У цьому закладі від ворожого обстрілу ховалися безліч мам з малюками, але росія наздогнала їх і там. Безпечни﻿х місць на Луганщині більше немає!», — написав Гайдай у Facebook.

17 березня до Сєвєродонецька та Лисичанська прибули гуманітарні вантажі з продуктами, ліками і засобами гігієни.

Напередодні увечері Сергій Гайдай повідомляв, що вороги захопили близько 70% області, росіяни та бойовики так званої "ЛНР" тероризують місцеве населення. 30% території області, підконтрольні Україні, перебувають під постійним обстрілом Росії.