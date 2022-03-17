Місцева влада: на Козачій Лопані під Харковом скинули касетні бомби

Російські війська обстріляли касетними бомбами селище Козача Лопань у Харківській області. Про це заявив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, повідомляє Корреспондент.

"Кілька годин тому російська армія обстріляла касетними бомбами Козачу Лопань. В результаті загинули щонайменше шестеро людей, дані про кількість травмованих з'ясовуються" , - написав Задоренко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, під удар потрапили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будинки в центрі селища. При цьому об'єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили у Козачій Лопані, а також російські військові не постраждали.

Задоренко нагадав, що використання касетних бомб заборонено Дублінською конвенцією 2008 року.