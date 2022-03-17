Місцева влада: на Козачій Лопані під Харковом скинули касетні бомби
Російські війська обстріляли касетними бомбами селище Козача Лопань у Харківській області. Про це заявив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, повідомляє Корреспондент.
"Кілька годин тому російська армія обстріляла касетними бомбами Козачу Лопань. В результаті загинули щонайменше шестеро людей, дані про кількість травмованих з'ясовуються", - написав Задоренко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, під удар потрапили залізничний вокзал, магазини, аптеки та інші цивільні будинки в центрі селища. При цьому об'єкти військової інфраструктури, яку загарбники розмістили у Козачій Лопані, а також російські військові не постраждали.
Задоренко нагадав, що використання касетних бомб заборонено Дублінською конвенцією 2008 року.
"Все це свідчить про навмисне цинічне провокування кремлівських окупантів з метою звинуватити українську сторону, посіяти паніку та ненависть місцевого населення до Збройних сил України. Я висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих. Упевнений у тому, що козачани – розумні думаючі люди, які не піддадуться впливу ворожої пропаганди. Ви чудово пам'ятаєте, як наше селище розвивалося при Україні, і чудово бачите, що сьогодні принесло в наші будинки "рускій мір" – лише біль, страждання, ненависть та розруху", – написав Задоренко.