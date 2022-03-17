Латвія закликала країни ООН закрити небо над Україною

Сейм Латвії прийняв заяву із закликом до країн ООН про негайне закриття повітряного простору над Україною, повідомляє Depo.ua.

Як пише Delfi, Латвія стала третьою країною, яка закликала ООН закрити небо над Україною після Литви та Естонії.

Зокрема, безпольотна зона над Україною необхідна для захисту людських життів та забезпечення безпеки українських атомних станцій.

У парламенті Латвії також заявили про постійну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

Зазначимо, дещо раніше парламент Литви також виступив за закриття неба над Україною.