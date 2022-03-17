СNN: РФ запустила по Україні понад тисячу ракет - Пентагон

Війська РФ запустили по Україні понад тисячу ракет з початку російського вторгнення. Про це поінформувало CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Міноборони США, повідомляє Новое время.

Також у США спостерігають «військово-морську активність, що триває, в північній частині Чорного моря біля узбережжя Одеси», але «обстрілів протягом останніх 24 годин не було», сказав чиновник.

"Жодних ознак, що планується висадка морського десанту найближчим часом поблизу Одеси, немає" , — додав чиновник.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти використали майже весь комплект крилатих ракет Калібр та ракетних комплексів Іскандер, тому використовують зброю невиборчої дії для ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах.

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