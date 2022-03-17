Шольц попросив не кривдити і не бити росіян

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України. Шольц засудив нападки на вихідців з Росії, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Абсолютно непр ﻿﻿ ипустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, ображають, обзивають чи нападають фізично. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це" , - заявив німецький лідер у Twitter.

Водночас канцлер Німеччини пообіцяв, що країна буде надавати швидку підтримку українцям, які втікають від війни.

Нагадаємо, раніше Шольц та президент Франції зателефонували Путіну, щоб вмовити його змінити війну проти України дипломатією.

Після цього Шольц узгодив з президентом Туреччини мирні ініціативи щодо України та Росії.