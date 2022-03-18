Black Sea News: російські судам відключили оновлення навігаційних карт

Російські судна незабаром не зможуть залишати порти через відмову компанії Регістр Ллойда Вояж Рус продавати та оновлювати всі свої продукти та сервіси в РФ, а саме електронні навігаційні карти, повідомляє Новое время.

Більшість російських суден використовують електронні навігаційні карти C-MAP. Донедавна їх постачала компанія Регістр Ллойда Вояж Рус, російський офіс якої зареєстрований у Санкт-Петербурзі. Вона вже офіційно проінформувала російських клієнтів, що припиняє продаж та оновлення всіх своїх продуктів та сервісів через розв’язану Росією війну в Україні, повідомляє Black Sea News.

"Картографічні продукти мають термінову та безстрокову ліцензію. Близько 99% судів використовують термінову ліцензію. До певної дати необхідно зробити черговий платіж за користування картографічним продуктом. У цьому випадку протягом усього року надходять нові коректури. І судна, що ходять по електронних картах, отримують у портах ці оновлені продукти і після цього вже виходять у море. Що буде без оновлення електронних карт? Інспекція порту не випустить судно у рейс. Це може статися як на російській стороні, так і за межами РФ. В останньому випадку судно не зможе повернутись додому" , — розповів гендиректор російської компанії НавМарін, член робочої групи з імпортозаміщення в радіоелектроніці Навігаційні прилади Олексій Мігалін.

Закінчення ліцензії на картографічну продукцію може статися під час перевезення вантажу. Якщо на суднах є комплект паперових карт і вони відкориговані, то безпеку плавання все-таки буде дотримано.

"На сьогоднішній день ситуація з оновленням електронних карт — це реальна проблема. І вона стоїть дуже гостро, тому що судна під російським прапором залишатимуться в іноземних портах, щодо них вводитимуться різні санкції і зрештою це може призвести до конфіскації судна" , — додав Мігалін.

Раніше повідомлялося, що пакет санкцій ЄС, запроваджений 9 березня, передбачає обмеження на постачання до РФ технологій морської навігації та радіозв'язку.