У МВС розповіли про кадирівців та сирійців Асада

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що більшу частину полку кадирівців, який брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну, вже вбито, повідомляє Новое время.

В етері всеукраїнського марафону Денисенко прокоментував інформацію про те, що сирійський диктатор Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії 40 тисяч бойовиків для війни проти України. За словами радника глави МВС, чисельність армії Сирії складає від 100 до 130 тисяч людей, тому, якщо Асад віддасть 40 тисяч людей в Україну, «це означає, що він має завтра здатися, тому що всі, хто проти нього, знову піднімуть голову».

Також Денисенко заявив, що відправка такої кількості бойовиків є проблемною з точки зору логістики: протоки Босфор і Дарданелли заблоковані Туреччиною, а для перевезення їх навіть на одному з найбільших транспортних літаків Росії знадобиться 2000 рейсів.

"Я б дуже хотів, щоб ми не переоцінювали роль сирійців у нашій війні… Тиждень тому йшлося про 20 тисяч, зараз — уже про 40 тисяч. Це така сама міфологія, як і безліч [кадирівців]. [Кадирівців] тут був аж один полк, 1000—1500 людей, і більшість із них уже удобрює наші чорноземи" , — наголосив він.

11 березня журналісти Слідства.Інфо повідомляли, що частина кадирівців перебуває у Гостомелі та інших населених пунктах біля Києва.

Глава Чечні Рамзан Кадиров 17 березня повідомив, що його помічник Апти Алаудінов нібито вирушає в Україну разом із 1000 бойовиками.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за 21 день повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 14 тисяч людей особового складу (імовірно, йдеться про вбитих та поранених), 444 танки, 86 літаків, 864 одиниці автомобільної техніки тощо.