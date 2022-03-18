PayPal повноцінно запрацював в Україні

Найбільша дебетова електронна платіжна система PayPal дозволила роботу всіх функцій на території України, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

У PayPal відреагували на воєнне вторгнення РФ та прохання Кабінету міністрів і розширили перелік послуг із надсилання і отримання платежів 2P2. Тепер українські клієнти системи можуть робити перекази рідним і близьким.

"Ми також тимчасово відмовляємося від своїх комісій для клієнтів, які відправляють кошти на українські рахунки PayPal або отримують кошти на українські рахунки PayPal. Українські клієнти, які поїхали в інші країни в пошуках прихистку, зможуть отримати доступ до цих послуг, створивши український гаманець PayPal" , – заявили в компанії.

Заявлені пільги попередньо діятимуть до 30 червня. Раніше PayPal вирішила заблокувати електронні гаманці громадян РФ.