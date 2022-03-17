Байден попередить Сі Цзіньпіна про наслідки допомоги РФ - Блінкен

У п'ятницю, 18 березня, президент США Джо Байден планує зателефонувати главі Китаю Сі Цзіньпіну. Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що Байден попередить Пекін про наслідки підтримки Росії у війні з Україною, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Як передає телеканал CNN, за словами Блінкена, Китай повинен використати свій вплив на російського очільника Володимира Путіна для припинення війни в Україні.

"Ми, як і раніше, закликаємо всі країни, особливо ті, які мають прямий вплив на Росію, використовувати будь-які важелі, що є у них, щоб змусити Москву припинити цю війну" , - сказав він.

Однак, як зазначив американський держсекретар, виглядає так, ніби Китай рухається у протилежному напрямку, відмовляючись засудити російську агресію та намагаючись зайняти нейтральну позицію.

"Ми стурбовані тим, що Китай розглядає можливість прямої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні. Завтра президент Байден поговорить з Сі Цзіньпіном і ясно дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він здійснить для підтримки російської агресії" , - наголосив Блінкен.

Напередодні американські видання повідомили, що Росія нібито запросила у Китаю військову допомогу.

Більше про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій".