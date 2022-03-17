Війна вже забрала життя понад 200 мирних жителів Чернігова – мер

З початку вторгнення Росії в Україну в Чернігові загинуло понад 200 мирних жителів. Про це заявив міський голова міста Владислав Атрошенко, повідомляє Корреспондент.

"У нас сьогодні значно збільшилася інтенсивність обстрілів житлових масивів всього міста з усіх видів озброєння - і артилерійського, і авіаційного. Вже більше тижня у нас не було днем авіаційного бомбардування, а сьогодні було таких кілька з великих висот. Місто палає в багатьох локаціях: горять житлові будинки, магазини" , - цитує Суспільне слова міського голови.

Також, за його словами, наразі немає офіційно підтвердженого зеленого коридору. Тому він радить жителям залишати місто невеликими групами через високий ризик обстрілу.

Атрошенко наголосив, що Чернігів уже входить у гуманітарну катастрофу - у місті немає тепло-, водо-, електропостачання, є перебої із постачанням медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

"Ми сьогодні дуже хвилюємося за всі інфекції кишково-шлункового походження, які пов'язані з неможливістю дотримуватися гігієнічних вимог... Дуже багато людей хворіє. Своєю смертю вмирають у чотири рази більше, ніж це було у мирний час. Якщо раніше в середньому помирало до 10 людей на день, то сьогодні ми ховаємо 40. Це люди, які просто помирають від серцевих нападів та різних хвороб. Це ті, хто не витримують війни. Не витримують цієї нервової, психологічної та фізичної напруги" , - додав міський голова.

Також він зазначив, що на околиці міста, де розташований міський цвинтар Яцево йдуть бої, тому влада змушена ховати загиблих на старому закритому цвинтарі.