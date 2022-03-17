Зеленський поговорив із Макроном про антивоєнну коаліцію

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, повідомляє Ділова столиця.

"Продовжив діалог з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, у тому числі в оборонній сфері. Окрему увагу – продовженню мирного діалогу. Маємо посилювати антивоєнну коаліцію" , — написав Зеленський у Twitter﻿.

Раніше Еммануель Макрон, виступаючи на передвиборному заході 17 березня, заявив, що Франція має готуватися до нової війни високої інтенсивності у Європі.