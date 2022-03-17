Генштаб: знищено командира російської дивізії

Українські військові ліквідували командира російської мотострілецької дивізії. Про це інформує Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у четвер, 17 березня, повідомляє Корреспондент.

"Підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва" , - йдеться у заяві Генштабу .

Також ЗСУ завдали значних втрат – до 30% – підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харків та Ізюм, а також підрозділам 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ.

"Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні" , – зазначили у Генштабі.

Українські військові констатують, що ворог використав майже весь комплект крилатих ракет морського базування Калібр та оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер під час перших 20 діб операції, тому тепер завдає ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невиборчої дії.