Збитки інфраструктури України з початку війни перевищили $62 млрд

За тиждень з 10 по 17 березня збитки, завдані в ході війни інфраструктурі України, виросли щонайменше на 330 млрд грн, або на $8,3 млрд — до 1,8 трлн грн, або $62,6 млрд, повідомляє Новое время.

Про це свідчить аналіз, який проводиться в рамках проекту "Росія заплатить" командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) та волонтерами з партнерських організацій, зокрема, з Центру економічної стратегії та Prozorro.Продажі.

Загалом, за розрахунками KSE Institute, з початку військової агресії Росії проти України 24 лютого 2022 року, в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше:

411 навчальний заклад;

36 закладів охорони здоров’я;

1600 житлових будинків;

26 заводів/їх складів;

15 аеропортів;

7 тепло/гідроелектростанцій тощо.

Крім того, зруйновано понад 15 тис. км автомобільних доріг, 5 тис. км залізничних колій, мінімум 350 мостів та мостових переходів тощо.

Інфографіка: KSE

У KSE зазначили, що ці розрахунки побудовані на аналізі кількох тисяч публічних повідомлень від громадян, уряду та місцевих органів влади щодо втрат та пошкоджень у всій країні.

"Дані оцінки не є вичерпними: інформація про численні пошкодження та руйнування може бути відсутнім через відсутність можливості у громадян, місцевих та державних органів влади оперативно фіксувати завдані пошкодження у розрізі кожного міста та населеного пункту" , — пояснили у KSE.

Оцінка також не враховує інформацію щодо збитків, завданих внаслідок бойових дій/мінування природних ресурсів, тваринного господарства, запасів компаній (на складах, в магазинах тощо), рухомого майна, військового майна, майна телеком-операторів тощо.

Кожен громадянин також може надати інформацію про втрати фізичної інфраструктури, зокрема житлових будинків, внаслідок війни. Для цього командою KSE Institute створено ресурс "Росія заплатить", на якому кожен вже зараз може додати дані про пошкодження будівель, підприємств, доріг, інших об'єктів.