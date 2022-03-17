Суспільне: через обстріл загорівся ринок "Барабашово" у Харкові
У Харкові на ринку "Барабашово" внаслідок обстрілу російськими окупантами сталася пожежа. Загинула одна людина. Посилаючись на Суспільне, повідомляє Сьогодні.
Вогонь охопив торговельні ряди. Поруч з місцем пожежі — снаряди від системи залпового вогню "Град", над Харковом здійнявся чорний дим.
Як інформує ДСНС, під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення. Підрозділи ДСНС до гасіння певний час не залучалися у зв'язку з обстрілами.
Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку, сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС.
Варто зазначити, ринок "Барабашово" — найбільший у східній Європі та один з найбільших у світі. Він є місцем роботи близько 15 тисяч підприємців.