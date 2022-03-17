Суспільне: через обстріл загорівся ринок "Барабашово" у Харкові

У Харкові на ринку "Барабашово" внаслідок обстрілу російськими окупантами сталася пожежа. Загинула одна людина. Посилаючись на Суспільне, повідомляє Сьогодні.

Вогонь охопив торговельні ряди. Поруч з місцем пожежі — снаряди від системи залпового вогню "Град", над Харковом здійнявся чорний дим.

Як інформує﻿ ДСНС, під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення. Підрозділи ДСНС до гасіння певний час не залучалися у зв'язку з обстрілами.

Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку, сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС.

Варто зазначити, ринок "Барабашово" — найбільший у східній Європі та один з найбільших у світі. Він є місцем роботи близько 15 тисяч підприємців.