ОП: сьогодні вдалося евакуювати 3810 людей

Сьогодні, 17 березня, гуманітарними коридорами евакуювали 3810 людей з Маріуполя та Київської області.﻿ Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, повідомляє Укрiнформ.

"2000 маріупольців вже змогли дістатись Запоріжжя, де їм надається допомога. Багато авто ще в дорозі. Для всіх, хто виїхав із Маріуполя, організовано тимчасові пункти допомоги в Бердянську" , - написав Тимошенко в Телеграмі.

Завтра такі пункти почнуть діяти в місті Мангуш. Людей, які йдуть пішки, будуть довозити з Мангуша в Бердянськ, звідти - в Запоріжжя.

"1810 мешканців Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Шевченкова, Бородянки зараз вже в безпеці" , - повідомив він.

Тимошенко додав, що до населених пунктів Київської області гуманітарними коридорами доставлено близько 40 тонн продовольства і медикаментів.