Pirelli скорочує діяльність у Росії та відмовляється від нових інвестицій

Італійська компанія Pirelli, один з найбільших світових виробників шин, скоротить діяльність у Росії та відмовиться від нових інвестицій у цей ринок, повідомляє Новое время.

"Інвестиції в Росію призупинені, за винятком тих, що пов’язані з безпекою. Діяльність заводів поступово буде обмежена фінансуванням зарплат та послуг для співробітників" , — йдеться у повідомленні компанії за підсумками засідання ради директорів 17 березня.

Раніше про вихід з російського ринку оголосили французький виробник шин Michelin і японський Bridgestone.

Pirelli — п’ятий у світі виробник автомобільних шин, має 24 заводи у 12 країнах світу, у тому числі два — у Росії (у Кірові та Воронежі). Ці заводи були куплені компанією у 2011−2012 роках, їхній штат становить близько 2500 осіб.