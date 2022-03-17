Макрон заявив, що може здійснити візит до України

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що може здійснити візит до України, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Проте, головна умова для цього візиту — він не має бути «марним», повідомляє Новое время.

"Коли я поїхав до Москви та Києва у лютому, це було тому, що я думав, що маю „карту“, яку треба розіграти, і що ще є можливість. Я продовжую це робити, розмовляючи кілька разів із президентом Зеленським, з яким я говоритиму за кілька годин (розмова вже відбулася — ред), але поки не відбудеться кристалізації чогось відчутного (у переговорах з РФ — ред.), було б марно (їхати до Києва — ред.)" , — сказав він.

Увечері 17 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. Окрему увагу сторони приділили продовженню мирного діалогу.