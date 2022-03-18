Кулеба: країни змагаються за те, щоб прийняти зустріч Зеленського та Путіна

Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом країни-окупанта Володимиром Путіним "хоч завтра", повідомляє Українська правда.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю УП, яке вийде 18 березня

"Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова", – заявив він.

Міністр також детально пояснив, що на зустрічах делегацій України та Росії, які зараз відбуваються, є ряд питань, які переговорники самостійно не можуть вирішити.

"Вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандату на вирішення всіх питань. Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували" , – сказав Кулеба.

"Поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою. А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності" , – відзначив він.

Кулеба також розповів, де може відбуватися зустріч Зеленського з Путіним.