Мінекономіки: в Україні подешевшає дизпаливо і бензин
Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін повідомив про зниження з завтрашнього дня цін на бензин і дизпаливо. Він назвав максимальну вартість палива на АЗС, яка повинна бути з 18 березня, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
"З завтрашнього дня ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень, тобто його вартість не повинна перевищувати 40 гривень (за літр - ред.)", - сказав Кудін.
За його словами, ціни на бензин знизяться ще більше - він подешевшає на майже на 8 гривень і повинен коштувати близько 36 гривень.
"Бензин подешевшає на 7,76 гривні, і стане не дорожче 35,76 гривні", - уточнив заступник міністра.
Кудін також оцінив попередній збиток від вторгнення Росії в Україну. За його словами, збитки оцінюються в 565 млрд гривень. У цю цифру увійшли компенсації військовим, загиблим і тим, хто має інвалідність.