SVT: Швеція ухвалила рішення блокувати російські суди

У четвер, 17 березня, Шведська профспілка портових робітників прийняла рішення оголосити про блокаду суден, що прямують до Росії і з Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє шведська громадська телекомпанія Sveriges Television (SVT).

Блокада поширюється на судна, що йдуть в Росію і з Росії, судна, що перевозять російські товари, і судна, що належать Російській Федерації.

При цьому всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування і швартування пов'язаних з Росією суден будуть блоковані у шведських портах.

"Ми робимо це, щоб підтримати наших колег в українських портах і цивільне населення країни. Це те, що ми можемо зробити в залежності від наших умов" , - заявив віцеголова шведської профспілки портових робітників Ерік Хельгесон.

Нагадаємо, Канада заблокувала два російські телеканали Russia Today - RT і RT France. За словами канадської комісії радіо, телебачення і телекомунікацій, програми Russia Today націлені на підрив суверенітету України.

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