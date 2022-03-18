Зеленський про військову підтримку: армія РФ не очікувала такої відсічі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові думали, що увійдуть в Україну, яку бачили вісім років тому. Однак окупанти не очікували такої відсічі, в тому числі завдяки військовій підтримці, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

"Я вдячний президенту США Джо Байдену за нову і дієву допомогу для нашої держави. Зрозумійте, я не можу розкрити всіх деталей цього пакету, тому що ця наша тактика: коли противник не знає чого чекати від нас. Як і не знав, що йому очікувати і після 24 лютого. Не знав, що у нас є. Окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили у 2014 і 2015 року. Тактику захисту не час розкривати" , - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США передадуть Україні військове обладнання. Йдеться про тисячі протитанкових комплексів, 800 системах ППО і мільйони боєприпасів.