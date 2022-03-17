Зеленського і народ України запропонували висунути на Нобелівську премію миру

Президента Володимира Зеленського і народ України можуть висунути на Нобелівську премію миру. Група чинних і колишніх європейських політиків просить змінити терміни подачі заявок, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

До Нобелівського комітету звернулася група європейських політиків з проханням продовжити термін висунення кандидатів на премію до 31 березня (за правилами, термін закінчується 31 Січня).

"Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Російською Федерацією.

Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та самоврядування. Від непокірного демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини, яка зі сльозами на очах прощається зі своєю сім'єю, щоб боротися за свою країну, люди по всій Україні повстають, щоб протистояти авторитарним силам. Наші слова співчуття і підтримки навряд чи можуть виправдати ті жертви, які вони приносять в ім'я принципів прав людини і світу" , - сказано в листі.

Підписанти зазначають, що зараз "саме час показати народу України, що світ на його боці".