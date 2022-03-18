Держсекретар США Блінкен згоден з Байденом в тому, що Путін - військовий злочинець

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що згоден з президентом Джо Байденом в тому, що в Україні були скоєні військові злочини. Американські експерти вже збирають докази, що підтверджують це, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Днем раніше Байден сказав репортерам, що вважає президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, але пізніше Білий дім заявив, що не було прийнято жодних офіційних рішень щодо можливих порушень міжнародного права після вторгнення Росії 24 лютого в Україну.

"Особисто я згоден" ,- сказав Блінкен на прес-конференції в Держдепартаменті в четвер, прокоментувавши репліку президента США.

"Навмисне ураження цивільних є військовим злочином" , - сказав Блінкен.

"Новий посол Вашингтона з кримінального правосуддя Бет Ван Шаак очолить зусилля Держдепартаменту, спрямовані на документування та оцінку потенційних військових злочинів, що здійснюються в Україні" , - сказав Блінкен.

Він також додав, що США подбають про те, щоб результати розслідувань допомогли притягненню винних до відповідальності.