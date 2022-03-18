Японія запровадила санкції проти представників Міноборони та МЗС РФ

Уряд Японії розширив санкційний список проти Росії через її вторгнення в Україну. У нього внесли 15 представників російських міністерств і 9 державних компаній і організацій, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Японії.

Зазначається, що Кабінет міністрів Японії вніс до списку санкцій офіційного представника МЗС Росії Марію Захарову і вісім заступників Міністра оборони РФ.

Крім того, обмеження торкнуться державні компанії та організації Росії. Зокрема, під санкції потрапили "Рособоронекспорт", "Вертольоти Росії" і Об'єднана авіабудівна корпорація.

Санкції включають заморожування активів та заборону транзакцій.