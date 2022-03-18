Британська розвідка: безперервні контратаки України сильно обмежують наступ РФ

Розвідка Великобританії повідомляє, що безперервні українські контратаки значно обмежують наступальний потенціал Росії в її повномасштабній війні проти України, повідомляє Новое время.

Як зазначає відомство в Twitter, ці дії українських захисників змушують РФ залучати велику кількість військ для захисту власних ліній постачання.

За даними британської розвідки, логістичні проблеми окупантів продовжують перешкоджати вторгненню Росії в Україну, що захлинається.

У повідомленні також йдеться про те, що небажання маневрувати по перетнутій місцевості, відсутність контролю над повітрям та обмежені можливості наведення мостів не дозволяють РФ ефективно поповнювати свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як продовольство та паливо.