В Канаді спростили в'їзд в країну для українських біженців
З 17 березня у Канаді діє спрощена програма тимчасового перебування в країні для українських біженців, повідомляє Новое время.
Про це заявив міністр у справах імміграції Шон Фрейзер.
Таке рішення свідчить про повну підтримку Канади українського народу у зв’язку з кривавою війною РФ на території України.
"Стійкість і мужність українців надихнули світ, і Канада непохитна у своєму прагненні надавати підтримку Україні у її боротьбі за свій суверенітет та демократичні ідеали, які поділяють наші країни", — сказано у повідомленні
Нагадаємо, що Канада запроваджує санкції проти чиновників режиму Білорусі через причетність до повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це заявивла міністерка закордонних справ Мелані Жолі.