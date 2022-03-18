В Канаді спростили в'їзд в країну для українських біженців

В Канаді спростили в'їзд в країну для українських біженців
Фото: Рixabay

З 17 березня у Канаді діє спрощена програма тимчасового перебування в країні для українських біженців, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр у справах імміграції Шон Фрейзер.

Таке рішення свідчить про повну підтримку Канади українського народу у зв’язку з кривавою війною РФ на території України.

"Стійкість і мужність українців надихнули світ, і Канада непохитна у своєму прагненні надавати підтримку Україні у її боротьбі за свій суверенітет та демократичні ідеали, які поділяють наші країни", — сказано у повідомленні

Нагадаємо, що Канада запроваджує санкції проти чиновників режиму Білорусі через причетність до повномасштабного вторгнення Росії до України. Про це заявивла міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

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