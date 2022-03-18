Світовий банк виділить Україні $100 млн на виплати стипендій

Уряд України та Світовий банк ухвалили рішення про екстрену допомогу в галузі вищої освіти у розмірі майже $100 млн, що дозвол﻿ить виплачувати академічні стипендії для 172 тис. студентів та соціальні стипендії для 50 тис. студентів стипендіальних програм у 2021-2020рр, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у повідомленні Світового банку.

"Завдяки новому компоненту спільного проєкту Міносвіти та СБ "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" надається фінансування у розмірі майже $100 млн для відшкодування бюджетної програми уряду в секторі вищої освіти" , – зазначив банк.

Фінустанова пояснила, що російське вторгнення, що триває, в Україну принесло невимовні страждання в українські сім'ї, і багато родин не можуть підтримувати освіту своїх дітей.