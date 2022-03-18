ОДА: Росіяни гатили по Сєвєродонецьку та Рубіжному

Росіяни стріляли з артилерії і систем залпового вогню по Сєвєродонецьку та Рубіжному, у Сєвєродонецьку двоє людей загинули.﻿﻿ Про це написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Українська правда.

Ще четверо осіб у Сєвєродонецьку отримали поранення.

Крім того, у Рубіжному двоє поранених. За ніч були пожежі в десятьох будинках та магазині.

Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури – зруйновано.

У деяких домівках поблизу місць обстрілів відсутні газ та вода.

Також росіяни відкривали вогонь по Кремінній та Привіллю.