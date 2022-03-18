ОДА: Росіяни гатили по Сєвєродонецьку та Рубіжному
Росіяни стріляли з артилерії і систем залпового вогню по Сєвєродонецьку та Рубіжному, у Сєвєродонецьку двоє людей загинули. Про це написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, повідомляє Українська правда.
Ще четверо осіб у Сєвєродонецьку отримали поранення.
Крім того, у Рубіжному двоє поранених. За ніч були пожежі в десятьох будинках та магазині.
Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури – зруйновано.
У деяких домівках поблизу місць обстрілів відсутні газ та вода.
Також росіяни відкривали вогонь по Кремінній та Привіллю.