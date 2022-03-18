Генштаб: окупанти суттєво вичерпали людські ресурси

Минулої доби четверга, 17 березня, українська армія частково знищила та зупинила просування вглиб території країни підрозділів зі складу 437 навчального полку та 26 танкового полку збройних сил Росії. Українською авіацією та ППО за добу збито 14 повітряних цілей противника, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 18 березня.

"Протягом доби українськими захисниками та захисницями було частково знищено і зупинено просування вглиб території України підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил Російської Федерації, втрати ворога уточнюються" , – йдеться у ранковому зведенні на сторінці Генштабу.

Також зазначається, що за попередню добу, бомбардувальною і штурмовою авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України було завдано потужних ударів по колонах військової техніки противника. Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).

Разом із тим, українські військові констатують, що окупанти суттєво вичерпали людські ресурси (безповоротні та санітарні втрати, завдані підрозділами Збройних Сил України, випадки самокаліцтва, з метою ухилення від участі у бойових діях та психогенні втрати), командування збройних сил РФ вимушено вдається до крайніх заходів у питаннях комплектування особовим складом.

"Проводять приховану мобілізацію, залучають так званих "добровольців", строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки" , – йдеться у повідомленні.

Крім того, на окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас, проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації.