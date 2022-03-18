Садовий: окупанти вдарили ракетами біля Львівського аеропорту

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що російські війська вдарили ракетами по Львівському аеропорту, повідомляє Українська правда.

Про це Садовий написав у Facebook.

"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна.

Ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом. Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів" , – написав він.

Пізніше він уточнив﻿, що удар припав на будівлю Львівського авіаремонтного заводу, його споруду знищено. Працівники не постраждали, бо вчасно зупинили роботу.

У повітряному командуванні "Захід" додали﻿, що за попередніми даними, було випущено 6 крилатих ракет, можливо Х-555, з підводного човна в акваторії Чорного моря.