Мер Мелітополя розповів про своє викрадення російськими окупантами

Після визволення мер Мелітополя Іван Федоров розповів про своє викрадення російськими окупантами, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю телеканалу Настоящее время він розповів, що знаходився в СІЗО міста, і в камері з ним велися переговори, коли від нього потрібно було щось отримати.

"Це досить важке випробування, коли сім годин тебе возять із мішком на голові, не розуміючи, де, куди – ті особи, які тебе возять, ти їм зовсім не довіряєш..." , - зізнався Федоров.

За його словами, навколо нього часом знаходилося п'ять-сім чоловік зі зброєю, але його не чіпали - "сім людей зі зброєю, що знаходяться поруч, було достатньо, щоб переконливо довести свою позицію".

"Або в сусідній камері когось катували - і були чутно ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно точно можна порівняти з тиском, з тортурами тощо. Тому всі ці шість днів були досить тяжкі" , - заявив Федоров.

Він зазначив, що обмін проходив у Василівському районі, умовно на лінії розмежування, яку сьогодні контролюють Збройні сили України та Збройні сили Російської Федерації.

11 березня Федорова викрали російські окупанти. Він відмовився співпрацювати із армією РФ.

Зеленський заявив, що до Федорова застосовують тортури в полоні, щоб він заявив на відео свою підтримку окупаційній владі РФ.

16 березня Федорова було звільнено. В Офісі президента повідомили, що його обміняли на дев'ять полонених російських строковиків.