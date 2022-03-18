"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 18 березня
"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 18 березня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".
Київ, Дарницький вокзал:
- 1:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Харків;
- 8:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Львів;
- 17:00 — Інтерсіті+ Дарниця — Львів.
Харків:
- 8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів;
- 9:40 — №229/230 Харків — Ужгород;
- 13:00 — №239/240 Харків — Львів.
Дніпро:
- 17:00 — №503/504 Дніпро — Вінниця;
- 20:00 — №226/225 Дніпро — Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 — №277/278 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №279/280 Краматорськ — Львів.
Кривий Ріг:
- 11:00 — №219/220 Кривий Ріг — Ужгород.
Запоріжжя:
- 10:00 — №902/901 Запоріжжя — Чоп.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.
Крім цього, Укрзалізниця оновила чат-бот у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages. Тепер там також можна знайти актуальну інформацію стосовно рейсів та відповіді на ключові питання щодо евакуації.