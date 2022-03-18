ДСНС: у Харкові 17 годин гасять пожежу у найбільшому торговому центрі

У Харкові вже 17 годин продовжується ліквідація пожежі, яка сталася в одному з найбільших торгових центрів міста, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Внаслідок обстрілу спалахнули торгові павільйони у різних місцях ринку. Виклик до служби порятунку надійшов близько 14:00.

Горять торгові павільйони та частково пошкоджено два житлові будинки. Усі зусилля підрозділів служби порятунку спрямовані на запобігання розповсюдженню полум'я на житловий сектор та інші суміжні об'єкти. Загалом врятовано понад десять житлових будинків.

Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного обстрілу, під час якого отримали численні осколкові поранення двоє рятувальників. Вони були негайно направлені до лікувального закладу. Під час госпіталізації один із рятувальників від отриманих травм помер.